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Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White

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Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 1
Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 2
Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 3
Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 4
Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 5
Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидромассажная ванночка
  • Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 1
  • Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 2
  • Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 3
  • Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 4
  • Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 5
  • Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275686
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
Да
Мощность, Вт
80
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
белый, фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х19
Вес, кг.
2.75

Описание товара Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White

Отложите все и побалуйте себя спа-процедурами! С массажной ванночкой для ног вы можете сделать это у себя дома. Выберите нужный режим работы, включите подогрев дна, отключите телефон и наслаждайтесь процессом.

Отзывы о товаре Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
Да
Мощность, Вт
80
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
белый, фиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Отложите все и побалуйте себя спа-процедурами! С массажной ванночкой для ног вы можете сделать это у себя дома. Выберите нужный режим работы, включите подогрев дна, отключите телефон и наслаждайтесь процессом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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