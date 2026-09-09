Детский бассейн Intex Радуга 57422
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Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 120 руб. 1 841 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273046
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
33
Материал
винил
Объем, л
299
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
147
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.65
Описание товара Детский бассейн Intex Радуга 57422
Детский бассейн Intex Радуга 57422 для детей от 2 лет. Выполнен из высокопрочного, качественного материала с приятной на ощупь текстурой. Мягкие надувные бортики защищают от травматизма, а для более комфортного отдыха служит надувное дно с рельефной поверхностью. Благодаря своим компактным размерам бассейн можно брать с собой на любой отдых.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
33
Материал
винил
Объем, л
299
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
147
Страна производитель
Китай
Детский бассейн Intex Радуга 57422 для детей от 2 лет. Выполнен из высокопрочного, качественного материала с приятной на ощупь текстурой. Мягкие надувные бортики защищают от травматизма, а для более комфортного отдыха служит надувное дно с рельефной поверхностью. Благодаря своим компактным размерам бассейн можно брать с собой на любой отдых.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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