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Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см

1 Отзывы
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Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 480 руб.  5 196 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273044
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
61
Материал
винил
Объем, л
541
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
178
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х10
Вес, кг.
4.27

Описание товара Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см

Бассейн надувной Intex Риф 56493 с прозрачными стенками и надувным полом. Надувной пол обеспечивает дополнительный комфорт и удобство использования.

Отзывы о товаре Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см

Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковали хорошо. Доошел быстро. Не надувала.



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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
61
Материал
винил
Объем, л
541
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
178
Страна производитель
Китай
Описание
Бассейн надувной Intex Риф 56493 с прозрачными стенками и надувным полом. Надувной пол обеспечивает дополнительный комфорт и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковали хорошо. Доошел быстро. Не надувала.


Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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