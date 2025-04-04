Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 480 руб. 5 196 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
61
Материал
винил
Объем, л
541
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
178
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х10
Вес, кг.
4.27
Описание товара Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см
Бассейн надувной Intex Риф 56493 с прозрачными стенками и надувным полом. Надувной пол обеспечивает дополнительный комфорт и удобство использования.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
61
Материал
винил
Объем, л
541
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
178
Страна производитель
Китай
Бассейн надувной Intex Риф 56493 с прозрачными стенками и надувным полом. Надувной пол обеспечивает дополнительный комфорт и удобство использования.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковали хорошо. Доошел быстро. Не надувала.
Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Детский бассейн Intex Риф 56493, 191х178х61см
Достоинства:
Комментарий:
Упаковали хорошо. Доошел быстро. Не надувала.