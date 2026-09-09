Детский бассейн Intex 58924 3 кольца
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Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%520 руб. 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273027
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х27х24
Вес, г.
533
Описание товара Детский бассейн Intex 58924 3 кольца
Детский бассейн Intex 58924 рассчитан на детей до трех лет. Небольшие размеры предоставляют возможность использовать изделие в помещении. Надувное дно бассейна создает комфорт для малыша.
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Детский бассейн Intex 58924 рассчитан на детей до трех лет. Небольшие размеры предоставляют возможность использовать изделие в помещении. Надувное дно бассейна создает комфорт для малыша.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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