Детский бассейн Intex Цвета лета 56495
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%1 960 руб. 4 032 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
53
Материал
винил
Объем, л
510
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х10
Вес, кг.
4.17
Описание товара Детский бассейн Intex Цвета лета 56495
Детский бассейн Intex Цвета лета 56495. Конструкция модели прочна для нахождения внутри бассейна нескольких человек. Широкие борта позволят детям игратьна них.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет
Высота, см
53
Материал
винил
Объем, л
510
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Детский бассейн Intex Цвета лета 56495. Конструкция модели прочна для нахождения внутри бассейна нескольких человек. Широкие борта позволят детям игратьна них.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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