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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1250
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 271148
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Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 90 MAK
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 90 MAK – компактный оптический прибор для изучения ближнего и дальнего космоса. Он понравится пользователям с небольшим опытом в астрономических наблюдениях, которые уже готовы к новым, более сложным шагам в науку. Это все еще достаточно простой в управлении телескоп, но его возможности шире, чем у моделей начального уровня. Он позволяет подробно изучать Луну, планеты вплоть до Сатурна и их крупные спутники. Дальние границы Солнечной системы различимы, но без особых деталей. Видны ярчайшие объекты каталога NGC, двойные звезды, все объекты из каталога Мессье, планетарные и диффузные туманности.
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 90 MAK – компактный оптический прибор для изучения ближнего и дальнего космоса. Он понравится пользователям с небольшим опытом в астрономических наблюдениях, которые уже готовы к новым, более сложным шагам в науку. Это все еще достаточно простой в управлении телескоп, но его возможности шире, чем у моделей начального уровня. Он позволяет подробно изучать Луну, планеты вплоть до Сатурна и их крупные спутники. Дальние границы Солнечной системы различимы, но без особых деталей. Видны ярчайшие объекты каталога NGC, двойные звезды, все объекты из каталога Мессье, планетарные и диффузные туманности.
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