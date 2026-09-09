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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270985
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Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC16
Levenhuk Zeno Cash ZC16 – это карманная модель микроскопа, предназначенная для изучения разных предметов под увеличением от 100 до 150 крат. Оптимальную кратность для каждого объекта наблюдений можно подобрать, плавно выдвигая окуляр из корпуса. Специальный блокиратор фиксирует окуляр на нужном уровне. Микроскоп можно взять с собой на природу для изучения минералов, растений, насекомых, ракушек и других объектов. Коллекционерам он пригодится для детального изучения поверхностей и поиска дефектов. Модель Levenhuk Zeno Cash ZC16 снабжена зажимом для установки на мобильные устройства. Это позволяет использовать камеру смартфона или планшета для фото- и видеосъемки с увеличением. Картинка выводится прямо на экран телефона. Для работы при недостаточном освещении в конструкции микроскопа предусмотрена подсветка – яркий светодиод. Для его работы требуются батарейки (не входят в комплект). Для настройки резкости используется барабан грубой фокусировки.
Levenhuk Zeno Cash ZC16 – это карманная модель микроскопа, предназначенная для изучения разных предметов под увеличением от 100 до 150 крат. Оптимальную кратность для каждого объекта наблюдений можно подобрать, плавно выдвигая окуляр из корпуса. Специальный блокиратор фиксирует окуляр на нужном уровне. Микроскоп можно взять с собой на природу для изучения минералов, растений, насекомых, ракушек и других объектов. Коллекционерам он пригодится для детального изучения поверхностей и поиска дефектов. Модель Levenhuk Zeno Cash ZC16 снабжена зажимом для установки на мобильные устройства. Это позволяет использовать камеру смартфона или планшета для фото- и видеосъемки с увеличением. Картинка выводится прямо на экран телефона. Для работы при недостаточном освещении в конструкции микроскопа предусмотрена подсветка – яркий светодиод. Для его работы требуются батарейки (не входят в комплект). Для настройки резкости используется барабан грубой фокусировки.
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