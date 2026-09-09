Монокуляр Levenhuk Atom 10x42
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
360
Описание товара Монокуляр Levenhuk Atom 10x42
Levenhuk Atom 10x42 – компактная модель монокуляра с 10-кратным увеличением. Благодаря достаточно широкому полю зрения он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений и может стать достойной альтернативой биноклю. Монокуляр можно использовать для наблюдений за животными, изучения достопримечательностей на городской экскурсии, просмотра зрелищных мероприятий. Он компактнее бинокля, так как имеет всего одну оптическую трубу. Небольшой вес позволяет без проблем захватить прибор в отпуск, турпоход или на лесную прогулку.
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Levenhuk Atom 10x42 – компактная модель монокуляра с 10-кратным увеличением. Благодаря достаточно широкому полю зрения он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений и может стать достойной альтернативой биноклю. Монокуляр можно использовать для наблюдений за животными, изучения достопримечательностей на городской экскурсии, просмотра зрелищных мероприятий. Он компактнее бинокля, так как имеет всего одну оптическую трубу. Небольшой вес позволяет без проблем захватить прибор в отпуск, турпоход или на лесную прогулку.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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