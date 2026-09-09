Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой
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Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269463
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х8х3
Вес, г.
89
Описание товара Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой
Отличные приемные характеристики, стильный дизайн, простая установка, режим городтрасса, адекватная цена, надежность работы сочетаются в этой антенне. Дальность действия до 120 км обеспечивается мощным усилителем в Турбо-режиме. В режиме Город антенна усиливает полезный сигнал и уменьшает влияние помех и шумов от горэлектротранспорта, мобильных телефонов. индустриальных помех и тд. В антенне реализовано два режима (1 - городской помехозащищенный режим, 2 - загородный Турбо-режим). Режимы переключаются удобной кнопочкой на корпусе антенны.
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Отличные приемные характеристики, стильный дизайн, простая установка, режим городтрасса, адекватная цена, надежность работы сочетаются в этой антенне. Дальность действия до 120 км обеспечивается мощным усилителем в Турбо-режиме. В режиме Город антенна усиливает полезный сигнал и уменьшает влияние помех и шумов от горэлектротранспорта, мобильных телефонов. индустриальных помех и тд. В антенне реализовано два режима (1 - городской помехозащищенный режим, 2 - загородный Турбо-режим). Режимы переключаются удобной кнопочкой на корпусе антенны.
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