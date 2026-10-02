Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023)
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Характеристики
Тип товара
Тепловизор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 860 руб.
В наличии
Код товара: 269454
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 860 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
возможность видеозаписи
Единицы измерения
°С / °F
Комплектация
тепловизор,USB-кабель, документация, кейс
Разрешение дисплея
50:01:00
Минимальная определяемая температура
50 °С
Максимальная определяемая температура
1000
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
точечный
Коэффициент эмиссии
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
1
Описание товара Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023)
Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 предназначен для бесконтактного измерения температуры на поверхности объекта. Совмещает в себе профессиональные характеристики, интуитивное управление и широкий диапазон измеряемых температур. Оснащён сенсорным ЖК-дисплеем, что значительно расширяет пользовательские возможности.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
возможность видеозаписи
Единицы измерения
°С / °F
Комплектация
тепловизор,USB-кабель, документация, кейс
Разрешение дисплея
50:01:00
Минимальная определяемая температура
50 °С
Максимальная определяемая температура
1000
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
точечный
Коэффициент эмиссии
1
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Страна производитель
Китай
Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 предназначен для бесконтактного измерения температуры на поверхности объекта. Совмещает в себе профессиональные характеристики, интуитивное управление и широкий диапазон измеряемых температур. Оснащён сенсорным ЖК-дисплеем, что значительно расширяет пользовательские возможности.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Тепловизор Condtrol IR-CAM 1 (3-17-023) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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