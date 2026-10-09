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Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C

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Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - фото 1
Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - фото 2
Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266460
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C
13 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Высота, см
39.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х15
Вес, кг.
4

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C

Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Высота, см
39.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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