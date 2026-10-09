Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб.
В наличии
Код товара: 266460
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Высота, см
39.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х15
Вес, кг.
4
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C
Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 170 руб. 23 550 руб.3293 руб. в СплитШлифмашина ленточная Makita 9910
-
В наличии БесплатноЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Makita DGA511Z
-
В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитШлифмашина угловая Makita GA7050
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитУглошлифовальная машина Bosch GWS 1400
-
В наличииЦена 13 740 руб.3435 руб. в СплитУгловая шлифмашина Metabo WE 15-125 Quick (600448000)
-
В наличииЦена 13 910 руб.3478 руб. в СплитУгловая шлифмашина DWE4217 DeWalt
-
В наличии БесплатноЦена 14 210 руб.3553 руб. в СплитШлифмашина угловая Makita GA7020SF
-
В наличии БесплатноЦена 14 300 руб. 16 673 руб.3575 руб. в СплитШлифмашина ленточная Makita 9911
-
В наличииЦена 14 350 руб.3588 руб. в СплитШлифмашина эксцентриковая Makita BO5031
-
В наличииЦена 14 350 руб.3588 руб. в СплитОрбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 м...
-
В наличииЦена 14 350 руб.3588 руб. в СплитОрбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-50 Duo, 350 Вт, 5,0 м...
-
В наличии БесплатноЦена 14 360 руб.3590 руб. в СплитУгловая шлифмашина Makita GA6021C
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Высота, см
39.5
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Makita GA5040C применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Дополнительная двухпозиционная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает оператора и инструмент при заклинивании диска.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita GA5040C