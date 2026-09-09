Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM
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Характеристики
Тип товара
Голова выносная
Байонет
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Голова выносная
Байонет
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х14
Вес, кг.
1.8
Описание товара Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM
Выносная голова Godox AD-H1200B для вспышек Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO AD600BM Manual/Bowens - позволяет функциональнее работать с этими вспышками. Используя эту голову можно разделить сам моноблок и лампу. Совместимость: Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO. Байонет: Bowens. Длина кабеля: 2.4 м. Удобная ручка. Простая установка лампы.
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Выносная голова Godox AD-H1200B для вспышек Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO AD600BM Manual/Bowens - позволяет функциональнее работать с этими вспышками. Используя эту голову можно разделить сам моноблок и лампу. Совместимость: Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO. Байонет: Bowens. Длина кабеля: 2.4 м. Удобная ручка. Простая установка лампы.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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