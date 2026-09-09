Голова сдвоенная Godox AD-B2 для вспышек AD200
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Характеристики
Тип товара
Голова сдвоенная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Голова сдвоенная
Габаритные размеры, см
22х15,2х7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х12
Вес, кг.
1.1
Описание товара Голова сдвоенная Godox AD-B2 для вспышек AD200
Godox AD-B2 - это очень полезный аксессуар, который позволит существенно увеличить мощность вспышек Godox AD200. Адаптер Godox AD-B2 позволяет использовать две вспышки Godox AD200 одновременно с модификаторами Bowens и софтбоксами типа Easy box. Даже с одной вспышкой, Вы получите большую светоотдачу при использовании модификаторов Bowens и софтбоксов типа Easy box за счет отражающей поверхности радиатора, что делает свет более направленным.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Godox AD-B2 - это очень полезный аксессуар, который позволит существенно увеличить мощность вспышек Godox AD200. Адаптер Godox AD-B2 позволяет использовать две вспышки Godox AD200 одновременно с модификаторами Bowens и софтбоксами типа Easy box. Даже с одной вспышкой, Вы получите большую светоотдачу при использовании модификаторов Bowens и софтбоксов типа Easy box за счет отражающей поверхности радиатора, что делает свет более направленным.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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