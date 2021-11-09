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Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

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Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 2
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Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261643
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
40х25х22
Вес, кг.
3.3

Описание товара Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

Микроскоп предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. МИКРОМЕД Р-1- LED может быть использован при учебных и лабораторных работах в различных областях медицины для решения широкого круга задач, в ветеринарии. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Конструкция визуальной насадки предусматривает возможность совместной работы с камерой (видеоокуляром). Сочетая в себе ахроматическую оптику и низкую цену, микроскоп МИКРОМЕД Р-1-LED незаменим как для целей обучения в высших медицинских и биологических учреждениях, так и для несложной рутинной работы в лаборатории. Широко используется в ветеринарии. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта RMS, парфокальная высота объективов 33 мм. Отличительная особенность - светодиодный источник света с регулировкой яркости, возможность работы от встроенного в основание заряженного аккумулятора.

Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

Видеообзор Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
 

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

09.11.2021
Руденко Станислав Геннадьевич

Достоинства:
Устойчивый, собран качественно, всё что должно двигаться - двигается легко, и мягко. комплектная оптика прекрасно справляется со своими задачами: даже на максимальном увеличении 1 600 - картинка чёткая.

Недостатки:
Предметный столик периодически (50/50) любит опускаться вниз под своим весом. Но возможно - это придирка, за такие деньги и с таким набором наворотов!

Комментарий:
В целом очень доволен инструментом. Не смотря на довольно непродолжительное использование, уже сделал массу открытий, и восторгаюсь - как ребёнок!!! Особенно - когда я посмотрел на сувойку, а она повернулась - и посмотрела на меня! ))))
На мой взгляд микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - прекрасное соотношение цена/качество!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. МИКРОМЕД Р-1- LED может быть использован при учебных и лабораторных работах в различных областях медицины для решения широкого круга задач, в ветеринарии. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Конструкция визуальной насадки предусматривает возможность совместной работы с камерой (видеоокуляром). Сочетая в себе ахроматическую оптику и низкую цену, микроскоп МИКРОМЕД Р-1-LED незаменим как для целей обучения в высших медицинских и биологических учреждениях, так и для несложной рутинной работы в лаборатории. Широко используется в ветеринарии. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта RMS, парфокальная высота объективов 33 мм. Отличительная особенность - светодиодный источник света с регулировкой яркости, возможность работы от встроенного в основание заряженного аккумулятора.

Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)

Видеообзор Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.11.2021
Руденко Станислав Геннадьевич

Достоинства:
Устойчивый, собран качественно, всё что должно двигаться - двигается легко, и мягко. комплектная оптика прекрасно справляется со своими задачами: даже на максимальном увеличении 1 600 - картинка чёткая.

Недостатки:
Предметный столик периодически (50/50) любит опускаться вниз под своим весом. Но возможно - это придирка, за такие деньги и с таким набором наворотов!

Комментарий:
В целом очень доволен инструментом. Не смотря на довольно непродолжительное использование, уже сделал массу открытий, и восторгаюсь - как ребёнок!!! Особенно - когда я посмотрел на сувойку, а она повернулась - и посмотрела на меня! ))))
На мой взгляд микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED) - прекрасное соотношение цена/качество!


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