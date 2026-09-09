Осветитель светодиодный Godox FL150S гибкий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
4300
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3300-5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
4300
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3300-5600К
Габаритные размеры, см
60х60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х20х13
Вес, кг.
4.2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox FL150S гибкий
Видеообзор на Осветитель светодиодный Godox FL150S гибкий
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
4300
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3300-5600К
Габаритные размеры, см
60х60
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Осветитель светодиодный Godox FL150S гибкий
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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