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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
41 190 руб.  42 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260946
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
94х42х10
Вес, кг.
3.25

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром

Душевая система AM PM Like - это полное решение для вашей ванной комнаты. Она оснащена функцией AIR IN, которая обеспечивает дополнительную вентиляцию и создает комфортный микроклимат во время принятия душа. Система AM PM Like предлагает 3 режима использования: Spray, EnerJet и Spray + Massage. Режим Spray - это обычный душ, который обеспечивает равномерный поток воды. Режим EnerJet - это функция массажа, которая помогает расслабить мышцы и снять усталость. Режим Spray + Massage - это сочетание обоих режимов, что создает неповторимый эффект и обеспечивает максимальный комфорт. Система AM PM Like - это идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт и удобство в своей ванной комнате. Она обладает современным дизайном и качественными материалами, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Попробуйте душевую систему AM PM Like и наслаждайтесь прекрасным душем каждый день!

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Душевая система AM PM Like - это полное решение для вашей ванной комнаты. Она оснащена функцией AIR IN, которая обеспечивает дополнительную вентиляцию и создает комфортный микроклимат во время принятия душа. Система AM PM Like предлагает 3 режима использования: Spray, EnerJet и Spray + Massage. Режим Spray - это обычный душ, который обеспечивает равномерный поток воды. Режим EnerJet - это функция массажа, которая помогает расслабить мышцы и снять усталость. Режим Spray + Massage - это сочетание обоих режимов, что создает неповторимый эффект и обеспечивает максимальный комфорт. Система AM PM Like - это идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт и удобство в своей ванной комнате. Она обладает современным дизайном и качественными материалами, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Попробуйте душевую систему AM PM Like и наслаждайтесь прекрасным душем каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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