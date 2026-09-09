Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром
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В наличииЦена 27 040 руб. 27 990 руб.6760 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хро...
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В наличииЦена 19 190 руб. 24 390 руб.4798 руб. в СплитТермостат AM.PM Like F8075500 хром
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В наличииЦена 8 907 руб. 29 690 руб.2227 руб. в СплитДушевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние
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В наличииЦена 17 810 руб. 29 690 руб.4453 руб. в СплитДушевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние
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В наличииЦена 21 210 руб. 27 190 руб.5303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром хорошее сост...
Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром
Душевая система AM PM Like - это полное решение для вашей ванной комнаты. Она оснащена функцией AIR IN, которая обеспечивает дополнительную вентиляцию и создает комфортный микроклимат во время принятия душа. Система AM PM Like предлагает 3 режима использования: Spray, EnerJet и Spray + Massage. Режим Spray - это обычный душ, который обеспечивает равномерный поток воды. Режим EnerJet - это функция массажа, которая помогает расслабить мышцы и снять усталость. Режим Spray + Massage - это сочетание обоих режимов, что создает неповторимый эффект и обеспечивает максимальный комфорт. Система AM PM Like - это идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт и удобство в своей ванной комнате. Она обладает современным дизайном и качественными материалами, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Попробуйте душевую систему AM PM Like и наслаждайтесь прекрасным душем каждый день!
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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