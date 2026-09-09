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Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0

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Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лоток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259354
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Лоток
Размеры в упаковке, см
74х74х45
Вес, кг.
38

Описание товара Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0

Дополнительный лоток подачи 2 кассеты по 500 листов для МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci, 3010i, 3510i. Плотность бумаги: 60–256 г/кв.м. Формат бумаги: A5R-A3. Габариты (W x D x H): 590 x 589 x 332 мм.

Отзывы о товаре Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Лоток
Описание
Дополнительный лоток подачи 2 кассеты по 500 листов для МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci, 3010i, 3510i. Плотность бумаги: 60–256 г/кв.м. Формат бумаги: A5R-A3. Габариты (W x D x H): 590 x 589 x 332 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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