Клавиатура Oklick 830ST черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 520 руб. 2 930 руб.
В наличии
Код товара: 255841
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб. -48%
2 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
375
Описание товара Клавиатура Oklick 830ST черный
клавиатура, 2 батарейки ААА, USB-ресивер, руководство
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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клавиатура, 2 батарейки ААА, USB-ресивер, руководство
Купить Клавиатура Oklick 830ST черный - по цене 1520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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