Микрофон Saramonic SR-XM1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Частотный диапазон
35-15000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253245
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Частотный диапазон
35-15000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, кг.
1
Описание товара Микрофон Saramonic SR-XM1
SR-XM1 от Saramonic - это ваше ненавязчивое решение, предлагающее высококачественную аудио-версию для ваших существующих Saramonic CaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15. SR-XM1 не содержит батареи, подключается непосредственно к вашим устройствам Zoom или Tascam Recorder, SaramonicCaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15 или другим, и является небольшим и достаточно легким, чтобы вместится в ваш карман. SR-XM1 идеально подходит для музыкантов, журналистов или просто для записи!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Частотный диапазон
35-15000 Гц
Страна производитель
Китай
SR-XM1 от Saramonic - это ваше ненавязчивое решение, предлагающее высококачественную аудио-версию для ваших существующих Saramonic CaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15. SR-XM1 не содержит батареи, подключается непосредственно к вашим устройствам Zoom или Tascam Recorder, SaramonicCaMixer, SmartMixer, LavMic, SmartRig +, UWMIC9, UWMIC10 и UWMIC15 или другим, и является небольшим и достаточно легким, чтобы вместится в ваш карман. SR-XM1 идеально подходит для музыкантов, журналистов или просто для записи!
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Saramonic SR-XM1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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