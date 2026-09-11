Микрофон петличный Godox LMS-60C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Длина кабеля, м
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
74
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, провод, чехол, клипса, переходник, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-32.0дБ ± 2дБ(0дБ=1В/Па@1 Гц)
Длина кабеля, м
6
Питание
батарея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х9
Вес, г.
200
Описание товара Микрофон петличный Godox LMS-60C
LMS-60C миниатюрный всенаправленный петличный микрофон, обеспечивающий кристально чистую запись. Частотная характеристика оптимизирована для использования при записи репортажей, подкастов, видеоблогов, стримов и в других ситуациях, где необходима высокая разборчивость речи.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
74
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, провод, чехол, клипса, переходник, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-32.0дБ ± 2дБ(0дБ=1В/Па@1 Гц)
Длина кабеля, м
6
Питание
батарея
Страна производитель
Китай
LMS-60C миниатюрный всенаправленный петличный микрофон, обеспечивающий кристально чистую запись. Частотная характеристика оптимизирована для использования при записи репортажей, подкастов, видеоблогов, стримов и в других ситуациях, где необходима высокая разборчивость речи.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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