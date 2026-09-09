Алкотестер Ritmix RAT-600 электрохимический датчик
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
от 0,000000 до 0,000000
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%2 910 руб. 5 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252369
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
от 0,000000 до 0,000000
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
300
Описание товара Алкотестер Ritmix RAT-600 электрохимический датчик
Модель из линейки лёгких и компактных электрохимических алкотесторов, имеет автоматический режим, который контролирует дыхание пользователя и автоматически отбирает воздух в оптимальный момент времени, обеспечивая максимальную точность. Прибор измеряет концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем пересчитывает полученные данные на концентрацию алкоголя в крови и выдаёт результат на цифровой дисплей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
от 0,000000 до 0,000000
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Модель из линейки лёгких и компактных электрохимических алкотесторов, имеет автоматический режим, который контролирует дыхание пользователя и автоматически отбирает воздух в оптимальный момент времени, обеспечивая максимальную точность. Прибор измеряет концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем пересчитывает полученные данные на концентрацию алкоголя в крови и выдаёт результат на цифровой дисплей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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