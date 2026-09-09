Лупа Kromatech ювелирная шестигранная 10x, 20,5 мм MG22190A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
20.5
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251474
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Материал оптики
стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
20.5
Увеличение, крат
10
Габариты
40х27х23 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х4
Вес, г.
200
Описание товара Лупа Kromatech ювелирная шестигранная 10x, 20,5 мм MG22190A
Шестигранная ювелирная лупа Kromatech 10x, 20,5 мм MG22190A – оптический прибор для работы с драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Она также подойдет моделистам и любителям военно-исторической миниатюры. Небольшой размер и складная конструкция позволяют носить лупу в кармане куртки. Линза сделана из оптического стекла, ее диаметр – 20,5 мм. Лупа обеспечивает 10-кратное увеличение. Складной корпус изготовлен из металла и пластика. В комплект поставки входит пластиковый футляр.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Материал оптики
стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
20.5
Увеличение, крат
10
Габариты
40х27х23 мм
Страна производитель
Китай
Шестигранная ювелирная лупа Kromatech 10x, 20,5 мм MG22190A – оптический прибор для работы с драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Она также подойдет моделистам и любителям военно-исторической миниатюры. Небольшой размер и складная конструкция позволяют носить лупу в кармане куртки. Линза сделана из оптического стекла, ее диаметр – 20,5 мм. Лупа обеспечивает 10-кратное увеличение. Складной корпус изготовлен из металла и пластика. В комплект поставки входит пластиковый футляр.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Лупа Kromatech ювелирная шестигранная 10x, 20,5 мм MG22190A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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