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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251101
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Телескоп Meade Polaris 114 мм – это качественный инструмент для наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса. Данная модель представляет собой зеркальный телескоп, поэтому дает яркое изображение, полностью свободное от хроматических аберраций. Телескоп идеален для загородных наблюдений. Meade Polaris 114 мм комплектуется тремя окулярами: 6,3 мм (143x), 9 мм (100x) и 25 мм (36x). Кроме того, в комплект входит линза Барлоу, так что телескоп уже в базовой комплектации обеспечивает широкий диапазон кратности. Искатель с красной точкой позволяет быстро найти интересующий вас астрономический объект, а с помощью электронного планетария на DVD вы сможете легко ориентироваться в ночном небе. Труба телескопа устанавливается на монтировку при помощи крепления «ласточкин хвост». Усиленная экваториальная монтировка дает возможность компенсировать суточное движение объектов. Для плавного перемещения трубы используются механизмы тонких движений, дополнительно можно установить моторные приводы. Стальная тренога надежно держит всю конструкцию и обеспечивает устойчивое положение телескопа.
Телескоп Meade Polaris 114 мм – это качественный инструмент для наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса. Данная модель представляет собой зеркальный телескоп, поэтому дает яркое изображение, полностью свободное от хроматических аберраций. Телескоп идеален для загородных наблюдений. Meade Polaris 114 мм комплектуется тремя окулярами: 6,3 мм (143x), 9 мм (100x) и 25 мм (36x). Кроме того, в комплект входит линза Барлоу, так что телескоп уже в базовой комплектации обеспечивает широкий диапазон кратности. Искатель с красной точкой позволяет быстро найти интересующий вас астрономический объект, а с помощью электронного планетария на DVD вы сможете легко ориентироваться в ночном небе. Труба телескопа устанавливается на монтировку при помощи крепления «ласточкин хвост». Усиленная экваториальная монтировка дает возможность компенсировать суточное движение объектов. Для плавного перемещения трубы используются механизмы тонких движений, дополнительно можно установить моторные приводы. Стальная тренога надежно держит всю конструкцию и обеспечивает устойчивое положение телескопа.
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