Батарея для ИБП APC APCRBC110
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC110
Батарея для ИБП APC APCRBC110 12 В представляет собой компактное устройство для обеспечения резервного питания бытовых устройств, промышленных объектов, систем безопасности и т. д. соответствующего номинала напряжения. Данный тип аккумулятора подойдет к моделям ИБП BE550G, BE550G-CN, BE550G-LM, BE550R, BE550R-CN, BR650CI, BR650CI-AS и BR650CI-RS. Батарея для ИБП APC APCRBC110 12 В создана по новейшей технологии GEL. В отличие от AGM аккумулятора, гелиевые элементы значительно лучше восстанавливаются из состояния глубокой разрядки. Также они способны на 1000 циклов полного разряда при постоянном режиме работы без потери емкости. Срок службы батареи составляет 5 лет при правильном режиме эксплуатации. Благодаря своему небольшому весу в 2.5 килограммова и компактным размерам, составляющим 151х105х65 мм, батарея обладает высокой портативностью.
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