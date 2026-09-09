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Батарея для ИБП APC APCRBC110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП APC APCRBC110

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Батарея для ИБП APC APCRBC110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250925
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, кг.
2.9

Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC110

Батарея для ИБП APC APCRBC110 12 В представляет собой компактное устройство для обеспечения резервного питания бытовых устройств, промышленных объектов, систем безопасности и т. д. соответствующего номинала напряжения. Данный тип аккумулятора подойдет к моделям ИБП BE550G, BE550G-CN, BE550G-LM, BE550R, BE550R-CN, BR650CI, BR650CI-AS и BR650CI-RS. Батарея для ИБП APC APCRBC110 12 В создана по новейшей технологии GEL. В отличие от AGM аккумулятора, гелиевые элементы значительно лучше восстанавливаются из состояния глубокой разрядки. Также они способны на 1000 циклов полного разряда при постоянном режиме работы без потери емкости. Срок службы батареи составляет 5 лет при правильном режиме эксплуатации. Благодаря своему небольшому весу в 2.5 килограммова и компактным размерам, составляющим 151х105х65 мм, батарея обладает высокой портативностью.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП APC APCRBC110




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП APC APCRBC110 12 В представляет собой компактное устройство для обеспечения резервного питания бытовых устройств, промышленных объектов, систем безопасности и т. д. соответствующего номинала напряжения. Данный тип аккумулятора подойдет к моделям ИБП BE550G, BE550G-CN, BE550G-LM, BE550R, BE550R-CN, BR650CI, BR650CI-AS и BR650CI-RS. Батарея для ИБП APC APCRBC110 12 В создана по новейшей технологии GEL. В отличие от AGM аккумулятора, гелиевые элементы значительно лучше восстанавливаются из состояния глубокой разрядки. Также они способны на 1000 циклов полного разряда при постоянном режиме работы без потери емкости. Срок службы батареи составляет 5 лет при правильном режиме эксплуатации. Благодаря своему небольшому весу в 2.5 килограммова и компактным размерам, составляющим 151х105х65 мм, батарея обладает высокой портативностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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