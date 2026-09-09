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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250485
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Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 поможет вам в изучении мелких деталей и работе с мелкими предметами. Она отлично подойдет для профессиональных целей и найдет свое применение в каждодневных домашних делах. С ее помощью удобно разбирать мелкие шрифты, работать с часовыми механизмами, проводить диагностику электронных плат, изучать коллекционные и ювелирные изделия. В быту ее можно использовать для рукоделия или чтения. Лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 удобна для работы, так как оставляет ваши руки свободными. Она фиксируется на голове при помощи гибкого и надежного крепления. Его длину можно регулировать. Лупа имеет светодиодную подсветку, работающую от батареек (батарейки приобретаются отдельно). Вам не придется останавливать работу даже при отсутствии достаточного освещения в помещении. Светодиоды позволят ярко осветить рабочую область. Диапазон увеличений составляет от 1,5 до 8 крат. Кратность меняется путем комбинирования основной и дополнительных линз.
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 поможет вам в изучении мелких деталей и работе с мелкими предметами. Она отлично подойдет для профессиональных целей и найдет свое применение в каждодневных домашних делах. С ее помощью удобно разбирать мелкие шрифты, работать с часовыми механизмами, проводить диагностику электронных плат, изучать коллекционные и ювелирные изделия. В быту ее можно использовать для рукоделия или чтения. Лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 удобна для работы, так как оставляет ваши руки свободными. Она фиксируется на голове при помощи гибкого и надежного крепления. Его длину можно регулировать. Лупа имеет светодиодную подсветку, работающую от батареек (батарейки приобретаются отдельно). Вам не придется останавливать работу даже при отсутствии достаточного освещения в помещении. Светодиоды позволят ярко осветить рабочую область. Диапазон увеличений составляет от 1,5 до 8 крат. Кратность меняется путем комбинирования основной и дополнительных линз.
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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