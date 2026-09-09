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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2

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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 1
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 2
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 3
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 4
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 5
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 6
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 7
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 8
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 9
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 1
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 2
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 3
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 4
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 5
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 6
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 7
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 8
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 9
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250485
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х6
Вес, г.
400

Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2

Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 поможет вам в изучении мелких деталей и работе с мелкими предметами. Она отлично подойдет для профессиональных целей и найдет свое применение в каждодневных домашних делах. С ее помощью удобно разбирать мелкие шрифты, работать с часовыми механизмами, проводить диагностику электронных плат, изучать коллекционные и ювелирные изделия. В быту ее можно использовать для рукоделия или чтения. Лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 удобна для работы, так как оставляет ваши руки свободными. Она фиксируется на голове при помощи гибкого и надежного крепления. Его длину можно регулировать. Лупа имеет светодиодную подсветку, работающую от батареек (батарейки приобретаются отдельно). Вам не придется останавливать работу даже при отсутствии достаточного освещения в помещении. Светодиоды позволят ярко осветить рабочую область. Диапазон увеличений составляет от 1,5 до 8 крат. Кратность меняется путем комбинирования основной и дополнительных линз.

Отзывы о товаре Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 поможет вам в изучении мелких деталей и работе с мелкими предметами. Она отлично подойдет для профессиональных целей и найдет свое применение в каждодневных домашних делах. С ее помощью удобно разбирать мелкие шрифты, работать с часовыми механизмами, проводить диагностику электронных плат, изучать коллекционные и ювелирные изделия. В быту ее можно использовать для рукоделия или чтения. Лупа Levenhuk Zeno Vizor H2 удобна для работы, так как оставляет ваши руки свободными. Она фиксируется на голове при помощи гибкого и надежного крепления. Его длину можно регулировать. Лупа имеет светодиодную подсветку, работающую от батареек (батарейки приобретаются отдельно). Вам не придется останавливать работу даже при отсутствии достаточного освещения в помещении. Светодиоды позволят ярко осветить рабочую область. Диапазон увеличений составляет от 1,5 до 8 крат. Кратность меняется путем комбинирования основной и дополнительных линз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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