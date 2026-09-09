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Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA

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Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 6
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 7
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 8
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 9
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 5
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 6
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 7
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 8
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 9
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249755
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
59х36х25
Вес, кг.
5.6

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA

Оптическая труба Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – компактный оптический прибор для визуальных наблюдений. Благодаря хорошему полю зрению он станет прекрасным выбором для изучения протяженных объектов дальнего космоса и наземных ландшафтов. В пределах Солнечной системы в него можно наблюдать щель Кассини в кольцах Сатурна и экваториальные полосы на Юпитере. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – это двухэлементный апохромат с низкодисперсионной оптикой, защищенной слоем антибликового покрытия. Оптическая схема минимизирует хроматизм картинки и не страдает такими «болезнями», как кома и астигматизм. Высокая разрешающая способность позволяет рассматривать мельчайшие детали на планетарных дисках и наземных объектах. Оптическая труба подойдет и для астрофотографии (необходимы дополнительные аксессуары). Еще одно неоспоримое достоинство этого дуплета – небольшие размеры и вес. Это особенно важно при загородных наблюдениях. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA удобно выносить во двор для вечернего изучения неба или брать в дорогу на астрономические встречи. А его вес без труда выдержит даже небольшая алюминиевая тренога. Оптическая труба совместима с любыми аксессуарами с посадочным диаметром 2. В комплект уже включены крепежные кольца и алюминиевый кейс для хранения и переноски.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Описание
Оптическая труба Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – компактный оптический прибор для визуальных наблюдений. Благодаря хорошему полю зрению он станет прекрасным выбором для изучения протяженных объектов дальнего космоса и наземных ландшафтов. В пределах Солнечной системы в него можно наблюдать щель Кассини в кольцах Сатурна и экваториальные полосы на Юпитере. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – это двухэлементный апохромат с низкодисперсионной оптикой, защищенной слоем антибликового покрытия. Оптическая схема минимизирует хроматизм картинки и не страдает такими «болезнями», как кома и астигматизм. Высокая разрешающая способность позволяет рассматривать мельчайшие детали на планетарных дисках и наземных объектах. Оптическая труба подойдет и для астрофотографии (необходимы дополнительные аксессуары). Еще одно неоспоримое достоинство этого дуплета – небольшие размеры и вес. Это особенно важно при загородных наблюдениях. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA удобно выносить во двор для вечернего изучения неба или брать в дорогу на астрономические встречи. А его вес без труда выдержит даже небольшая алюминиевая тренога. Оптическая труба совместима с любыми аксессуарами с посадочным диаметром 2. В комплект уже включены крепежные кольца и алюминиевый кейс для хранения и переноски.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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