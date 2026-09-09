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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249755
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Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA
Оптическая труба Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – компактный оптический прибор для визуальных наблюдений. Благодаря хорошему полю зрению он станет прекрасным выбором для изучения протяженных объектов дальнего космоса и наземных ландшафтов. В пределах Солнечной системы в него можно наблюдать щель Кассини в кольцах Сатурна и экваториальные полосы на Юпитере. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – это двухэлементный апохромат с низкодисперсионной оптикой, защищенной слоем антибликового покрытия. Оптическая схема минимизирует хроматизм картинки и не страдает такими «болезнями», как кома и астигматизм. Высокая разрешающая способность позволяет рассматривать мельчайшие детали на планетарных дисках и наземных объектах. Оптическая труба подойдет и для астрофотографии (необходимы дополнительные аксессуары). Еще одно неоспоримое достоинство этого дуплета – небольшие размеры и вес. Это особенно важно при загородных наблюдениях. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA удобно выносить во двор для вечернего изучения неба или брать в дорогу на астрономические встречи. А его вес без труда выдержит даже небольшая алюминиевая тренога. Оптическая труба совместима с любыми аксессуарами с посадочным диаметром 2. В комплект уже включены крепежные кольца и алюминиевый кейс для хранения и переноски.
Оптическая труба Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – компактный оптический прибор для визуальных наблюдений. Благодаря хорошему полю зрению он станет прекрасным выбором для изучения протяженных объектов дальнего космоса и наземных ландшафтов. В пределах Солнечной системы в него можно наблюдать щель Кассини в кольцах Сатурна и экваториальные полосы на Юпитере. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA – это двухэлементный апохромат с низкодисперсионной оптикой, защищенной слоем антибликового покрытия. Оптическая схема минимизирует хроматизм картинки и не страдает такими «болезнями», как кома и астигматизм. Высокая разрешающая способность позволяет рассматривать мельчайшие детали на планетарных дисках и наземных объектах. Оптическая труба подойдет и для астрофотографии (необходимы дополнительные аксессуары). Еще одно неоспоримое достоинство этого дуплета – небольшие размеры и вес. Это особенно важно при загородных наблюдениях. Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA удобно выносить во двор для вечернего изучения неба или брать в дорогу на астрономические встречи. А его вес без труда выдержит даже небольшая алюминиевая тренога. Оптическая труба совместима с любыми аксессуарами с посадочным диаметром 2. В комплект уже включены крепежные кольца и алюминиевый кейс для хранения и переноски.
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