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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO

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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 2
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 3
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 4
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 5
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 6
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 7
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 8
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 9
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249706
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
автонаведение
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х47х26
Вес, кг.
13

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO

Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO – компактный и мощный оптический прибор, который хорошо подходит для изучения планет Солнечной системы и Луны. В него можно наблюдать фазы Венеры и Меркурия, изучать Большое красное пятно на Юпитере, детально рассматривать спутники Сатурна и знаменитую щель Кассини. Из объектов дальнего космоса для наблюдений доступны двойные и переменные звезды, туманности и галактики. Телескоп прекрасно подойдет для загородных наблюдений. Длина его трубы составляет всего 33 см, поэтому с телескопом удобно путешествовать. При этом фокусное расстояние достигает 1 500 мм, а высококачественная оптика передает четкую картинку даже на максимально возможном увеличении. Так как в комплект поставки включено диагональное зеркало 90°, телескоп можно использовать и для наземных наблюдений – картинка будет правильно ориентированной (неперевернутой). Телескоп установлен на современную компьютеризированную монтировку. Это одноперьевая азимутальная монтировка с пультом управления SynScan, в память которого записаны координаты 42 000 астрономических объектов. Телескоп способен самостоятельно навестись на любой из них. Есть возможность и ручного управления, при этом настройки автоматического позиционирования полностью сохраняются благодаря технологии свободного наведения Freedom Find. В любой момент компьютер может взять управление на себя и продолжить ведение объекта по небосклону. Кроме того, встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять телескопом удаленно – при помощи смартфона или планшета. Нужно лишь установить бесплатное приложение «SynScan» на мобильное устройство и настроить связь с телескопом. После этого все функции системы SynScan будут доступны прямо в мобильном устройстве, а для автонаведения будет достаточно просто коснуться экрана. Приложение бесплатно и загружается из официальных магазинов App Store и Google Play. В комплект поставки включены основные оптические аксессуары и кабели для системы автонаведения. Стальная тренога снабжена лотком для аксессуаров и регулируется по высоте.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
автонаведение
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO – компактный и мощный оптический прибор, который хорошо подходит для изучения планет Солнечной системы и Луны. В него можно наблюдать фазы Венеры и Меркурия, изучать Большое красное пятно на Юпитере, детально рассматривать спутники Сатурна и знаменитую щель Кассини. Из объектов дальнего космоса для наблюдений доступны двойные и переменные звезды, туманности и галактики. Телескоп прекрасно подойдет для загородных наблюдений. Длина его трубы составляет всего 33 см, поэтому с телескопом удобно путешествовать. При этом фокусное расстояние достигает 1 500 мм, а высококачественная оптика передает четкую картинку даже на максимально возможном увеличении. Так как в комплект поставки включено диагональное зеркало 90°, телескоп можно использовать и для наземных наблюдений – картинка будет правильно ориентированной (неперевернутой). Телескоп установлен на современную компьютеризированную монтировку. Это одноперьевая азимутальная монтировка с пультом управления SynScan, в память которого записаны координаты 42 000 астрономических объектов. Телескоп способен самостоятельно навестись на любой из них. Есть возможность и ручного управления, при этом настройки автоматического позиционирования полностью сохраняются благодаря технологии свободного наведения Freedom Find. В любой момент компьютер может взять управление на себя и продолжить ведение объекта по небосклону. Кроме того, встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять телескопом удаленно – при помощи смартфона или планшета. Нужно лишь установить бесплатное приложение «SynScan» на мобильное устройство и настроить связь с телескопом. После этого все функции системы SynScan будут доступны прямо в мобильном устройстве, а для автонаведения будет достаточно просто коснуться экрана. Приложение бесплатно и загружается из официальных магазинов App Store и Google Play. В комплект поставки включены основные оптические аксессуары и кабели для системы автонаведения. Стальная тренога снабжена лотком для аксессуаров и регулируется по высоте.
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