Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной светозащитной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х5
Вес, г.
250
Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм
Благодаря этому светофильтру вы сможете изучить структуру солнечных пятен, посмотреть на факельные поля и грануляцию. Фильтр совместим с рефлекторами Ньютона любых марок, имеющих диаметр объектива 200 мм.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной светозащитной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Благодаря этому светофильтру вы сможете изучить структуру солнечных пятен, посмотреть на факельные поля и грануляцию. Фильтр совместим с рефлекторами Ньютона любых марок, имеющих диаметр объектива 200 мм.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм