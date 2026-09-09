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Характеристики
Тип товара
Игровые рули
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
23
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232795
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Описание товара Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934)
Руль SVEN GC-W300 представляет собой эргономичное устройство, разработанное специально для игр. С таким приспособлением вы сможете создать настоящую имитацию нахождения за рулем во время напряженной гонки, и одержать победу благодаря сверхбыстрому отклику. Модель подключается к PC, используя для этого шнур с разъемом USB. Диаметр руля SVEN GC-W300 соответствует 22.5 см. Он поддерживает угол поворота, равный 180 градусов, что позволяет совершать различные маневры на трассе и выходить победителем даже из сложных ситуаций. Для увеличения реалистичности езды этот руль поддерживает виброотдачу. Его конструкция предусматривает наличие восьмипозиционного джойстика и десяти кнопок. На поверхности руля располагаются резиновые вставки, которые исключают скольжение рук во время управления игровыми действиями. Устройство фиксируется к столу, используя для этого резиновые присоски. Модель способна функционировать в аналоговом и цифровом режимах. В комплекте предусмотрены педали.
Руль SVEN GC-W300 представляет собой эргономичное устройство, разработанное специально для игр. С таким приспособлением вы сможете создать настоящую имитацию нахождения за рулем во время напряженной гонки, и одержать победу благодаря сверхбыстрому отклику. Модель подключается к PC, используя для этого шнур с разъемом USB. Диаметр руля SVEN GC-W300 соответствует 22.5 см. Он поддерживает угол поворота, равный 180 градусов, что позволяет совершать различные маневры на трассе и выходить победителем даже из сложных ситуаций. Для увеличения реалистичности езды этот руль поддерживает виброотдачу. Его конструкция предусматривает наличие восьмипозиционного джойстика и десяти кнопок. На поверхности руля располагаются резиновые вставки, которые исключают скольжение рук во время управления игровыми действиями. Устройство фиксируется к столу, используя для этого резиновые присоски. Модель способна функционировать в аналоговом и цифровом режимах. В комплекте предусмотрены педали.
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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