Бинокль Veber Classic БПЦ 12*50 VL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232479
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 12*50 VL
Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но с возможностью установки на штатив. металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие. Полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4.
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Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но с возможностью установки на штатив. металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие. Полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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