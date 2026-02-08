Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR серый
Предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер). Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Достоинства:
Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Сразу не обратил внимание. Вместо Veber 20×50 прислали Levenhuk 20×50. Вроде всё хорошо, но я не знаю, каков был бы Veber, да и крышки линз без привязки. Поэтому осадок от покупки остался неприятный.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный упакован хорошо приближает достойно не много дороговато но как говорится за хорошее всегда надо платить больше чем за плохое в целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль . прекрасно приближает, рекомендую
Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR серый
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Достоинства:
Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Сразу не обратил внимание. Вместо Veber 20×50 прислали Levenhuk 20×50. Вроде всё хорошо, но я не знаю, каков был бы Veber, да и крышки линз без привязки. Поэтому осадок от покупки остался неприятный.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный упакован хорошо приближает достойно не много дороговато но как говорится за хорошее всегда надо платить больше чем за плохое в целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль . прекрасно приближает, рекомендую