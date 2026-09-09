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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306

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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 1
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 2
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 3
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 4
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 5
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 6
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 7
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 8
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 9
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
71.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160.5
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 8
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 9
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232340
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
71.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160.5
Длина в сложенном состоянии, см
77
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х18х18
Вес, кг.
4.5

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306

Комплект GreenBean VideoMaster 306 включает видеоголову с жидкостным демпфированием и легкий алюминиевый видеоштатив со сдвоенными ногами. Комплект предназначен для использования с DSLR фото- и видеокамерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 160 см, вес комплекта 3,3 кг.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoMaster 306




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
71.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160.5
Длина в сложенном состоянии, см
77
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект GreenBean VideoMaster 306 включает видеоголову с жидкостным демпфированием и легкий алюминиевый видеоштатив со сдвоенными ногами. Комплект предназначен для использования с DSLR фото- и видеокамерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 160 см, вес комплекта 3,3 кг.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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