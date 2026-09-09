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Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091

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Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 1
Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 2
Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 3
Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
9
  • Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 1
  • Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 2
  • Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 3
  • Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232328
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х5
Вес, г.
900

Описание товара Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091

GreenBean PowerArm PA-091 - мощный шарнирный кронштейн, который рассчитан на полезную нагрузку до 9 кг. Позволяет устанавливать осветительное оборудование под различными углами. Нижняя часть кронштейна с 16 мм разъемом (внутри) и 28 мм (снаружи), прикрепленная к шару, наклоняется на ±90° и вращается на 360°, на верхней части кронштейна расположен 16 мм шпигот длиной 70 мм.

Отзывы о товаре Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean PowerArm PA-091 - мощный шарнирный кронштейн, который рассчитан на полезную нагрузку до 9 кг. Позволяет устанавливать осветительное оборудование под различными углами. Нижняя часть кронштейна с 16 мм разъемом (внутри) и 28 мм (снаружи), прикрепленная к шару, наклоняется на ±90° и вращается на 360°, на верхней части кронштейна расположен 16 мм шпигот длиной 70 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-091 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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