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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе

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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 1
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 2
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 3
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 4
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 1
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 2
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 3
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 4
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232251
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Характеристики

Бренд
Эврика
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе

Микроскоп Микромед «Эврика» станет прекрасным подарком любознательному подростку. Занятия с микроскопом позволят ребенку лучше усвоить школьный курс биологии, разовьют внимательность и навыки самостоятельной работы. Данную модель можно использовать и в учебных заведениях, и для проведения опытов в домашних условиях.

Видеообзор на Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе

Видеообзор Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе
 

Отзывы о товаре Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе




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Характеристики
Бренд
Эврика
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Микромед «Эврика» станет прекрасным подарком любознательному подростку. Занятия с микроскопом позволят ребенку лучше усвоить школьный курс биологии, разовьют внимательность и навыки самостоятельной работы. Данную модель можно использовать и в учебных заведениях, и для проведения опытов в домашних условиях.

Видеообзор на Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе

Видеообзор Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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