Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232251
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х7
Вес, кг.
2.6
Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе
Микроскоп Микромед «Эврика» станет прекрасным подарком любознательному подростку. Занятия с микроскопом позволят ребенку лучше усвоить школьный курс биологии, разовьют внимательность и навыки самостоятельной работы. Данную модель можно использовать и в учебных заведениях, и для проведения опытов в домашних условиях.
Видеообзор на Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Микроскоп Микромед «Эврика» станет прекрасным подарком любознательному подростку. Занятия с микроскопом позволят ребенку лучше усвоить школьный курс биологии, разовьют внимательность и навыки самостоятельной работы. Данную модель можно использовать и в учебных заведениях, и для проведения опытов в домашних условиях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Видеообзор на Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе