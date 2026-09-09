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Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом

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Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 1
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 2
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 3
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 4
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 1
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 2
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 3
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 4
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232231
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
белый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
500

Описание товара Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом

Монокуляр Veber 8х42WP с компасом имеет обрезиненный, азотозаполненный, защищенный от воды и пыли корпус. В оптической системе монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением дают изображение без каких-либо искажений. Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро сфокусироваться. Длинный рабочий отрезок окуляра и поворотно-выдвижной наглазник (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках. Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
белый/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Монокуляр Veber 8х42WP с компасом имеет обрезиненный, азотозаполненный, защищенный от воды и пыли корпус. В оптической системе монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением дают изображение без каких-либо искажений. Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро сфокусироваться. Длинный рабочий отрезок окуляра и поворотно-выдвижной наглазник (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках. Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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