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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232231
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Описание товара Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом
Монокуляр Veber 8х42WP с компасом имеет обрезиненный, азотозаполненный, защищенный от воды и пыли корпус. В оптической системе монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением дают изображение без каких-либо искажений. Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро сфокусироваться. Длинный рабочий отрезок окуляра и поворотно-выдвижной наглазник (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках. Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.
Монокуляр Veber 8х42WP с компасом имеет обрезиненный, азотозаполненный, защищенный от воды и пыли корпус. В оптической системе монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением дают изображение без каких-либо искажений. Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро сфокусироваться. Длинный рабочий отрезок окуляра и поворотно-выдвижной наглазник (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках. Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.
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