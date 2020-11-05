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Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом

Артикул: 232231
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 1
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 2
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 3
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 4
  • Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 5
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 1
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 2
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 3
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 4
Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - фото 5
4 980 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 232231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараМонокуляры
Вес, гр300
Диаметр объектива42 мм
Увеличение8x
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусабелый/черный
Монокуляр Veber 8х42WP с компасом имеет обрезиненный, азотозаполненный, защищенный от воды и пыли корпус. В оптической системе монокуляра используется стекло марки BAK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Высококачественная оптика с многослойным просветлением дают изображение без каких-либо искажений. Удобное кольцо колесо фокусировки с дозированным усилием поможет быстро сфокусироваться. Длинный рабочий отрезок окуляра и поворотно-выдвижной наглазник (Twist-Up) позволят вести наблюдение в обычных или солнцезащитных очках. Дальномерная шкала в поле зрения позволяет приблизительно определить расстояние до объекта (если известны его размеры). Также в поле зрения находится шкала встроенного компаса, шкала подсвечивается через матовое окошко в корпусе.


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Монокуляр Veber 8х42 WP с компасом - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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