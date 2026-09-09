Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
26х28х32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х38
Вес, кг.
10.5
Описание товара Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX
Осветитель светодиодный с линзой Френеля GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI>93) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
26х28х32
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный с линзой Френеля GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI>93) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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