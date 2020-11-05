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Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075

Артикул: 232169
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 1
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 2
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 3
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 4
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 5
  • Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 6
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 1
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 2
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 3
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 4
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 5
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - фото 6
4 750 руб. 
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+ 110 КэтКоинов
Артикул: 232169
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОтражатель
Вес, кг1,6
Высота, см6
Длина, см98
Ширина, см62
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях. Размер рамы 60х75 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Жесткая монолитная алюминиевая рама обеспечивает надежную работу даже в ветреных условиях, специальная форма рамы препятствует прокручиванию и обеспечивает устойчивое крепление в муфтах. В комплект входит два чехла: чехол из белого просветного материала и чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями. Чехлы крепятся к раме с помощью крепежных элементов «велкро». Для установки на стенд или другой держатель предусмотрен установочный палец диаметром 10 мм.


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Самовывоз невозможен
Отражатель на раме GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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