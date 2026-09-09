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Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов

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Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Растяжка
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
42х12х12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232161
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Растяжка
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
42х12х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов

LowSpread 01 – нижняя растяжка для видеоштативов. Крепится к штативным ногам резиновыми петлями. Телескопическая конструкция направляющих позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов оборудованных наконечниками с парными шипами. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки (цепочка приобретается отдельно).

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Растяжка
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
42х12х12
Страна производитель
Китай
Описание
LowSpread 01 – нижняя растяжка для видеоштативов. Крепится к штативным ногам резиновыми петлями. Телескопическая конструкция направляющих позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов оборудованных наконечниками с парными шипами. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки (цепочка приобретается отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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