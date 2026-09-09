Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов
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Характеристики
Тип товара
Растяжка
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
42х12х12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Растяжка
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
42х12х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х4
Вес, кг.
1.1
Описание товара Растяжка нижняя GreenBean LowSpread 01 для видеоштативов
LowSpread 01 – нижняя растяжка для видеоштативов. Крепится к штативным ногам резиновыми петлями. Телескопическая конструкция направляющих позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов оборудованных наконечниками с парными шипами. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки (цепочка приобретается отдельно).
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Бренд
Тип товара
Растяжка
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
42х12х12
Страна производитель
Китай
LowSpread 01 – нижняя растяжка для видеоштативов. Крепится к штативным ногам резиновыми петлями. Телескопическая конструкция направляющих позволит использовать растяжку практически с любым штативом. Растяжка устанавливается на опоры ног штативов оборудованных наконечниками с парными шипами. На крестовине находится металлическое кольцо для быстрого складывания растяжки при смене места съемки (цепочка приобретается отдельно).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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