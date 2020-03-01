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Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии

(1)
Артикул: 232125
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - фото 4
2 610 руб. 
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Артикул: 232125
В наличии
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БрендGreenBean
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см64
Максимальная нагрузка, кг3
Амортизаторнет
Вес, кг1,3
Лёгкая и компактная четырёхсекционная алюминиевая стойка с реверсивными ножками из прямоугольного профиля. Размер профиля ножек 11 х 14 мм, диаметр секций стойки 30, 26, 22, 19 мм. Зажимы стойки изготовлены из алюминиевого сплава. Особенностью этих стоек является компактная конструкция и небольшой вес. В связи с этим, купить стойку-треногу GreenBean GBStand 219 можно рекомендовать фотографам и видеографам на выездных съемках или в небольших помещениях. Крепление - шпигот 5/8 с винтом с резьбой 3/8 и переходником на 1/4. В комплекте поставляется шаровая миниголовка с винтом с резьбой 1/4, которая служит для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная вертикальная (осевая) нагрузка до 3 кг. Максимальная высота - 223 см. Размах треноги - 120 см в окружности.


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Рейтинг: 1 на основе 1 отзывов
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01.03.2020
Достоинства:
-

Комментарий:
Максимальную высоту хорошо бы указать в характеристиках )

Самовывоз невозможен
Стойка-тренога GreenBean GreenBean GBStand 219 для фото/видеостудии - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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