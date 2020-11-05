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Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G

Артикул: 232082
  • Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 1
  • Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 2
  • Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 3
  • Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 4
Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 1
Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 2
Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 3
Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - фото 4
5 170 руб. 
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+ 134 КэтКоинов
Артикул: 232082
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараФотофоны
Высота, см180
Длина, см210
Состояние товарановый
Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 180х210 B/G предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон. Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 180х210 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 72 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.


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Самовывоз невозможен
Фон хромакей GreenBean Twist 180 х 210 B/G - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5170 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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