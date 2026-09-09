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Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm

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Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm - фото 1
Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
  • Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm - фото 1
  • Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231545
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
152 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х8
Вес, г.
300

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes DBPF 152mm

Для установки светоформирующих насадок со сменным кольцом диаметром 152 мм на головки Profoto. Материал: металл, резина.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
152 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Для установки светоформирующих насадок со сменным кольцом диаметром 152 мм на головки Profoto. Материал: металл, резина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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