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Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 72-77 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 72-77 мм

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Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 72-77 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231514
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
77
Диаметр резьбы кольца
72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
10

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 72-77 мм

Повышающее резьбовое кольцо-адаптер,предназначено для установки кольцевых вспышек FE серии DMAF20 на объективы с диаметром под светофильтр 72 мм.

Отзывы о товаре Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 72-77 мм




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
77
Диаметр резьбы кольца
72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Повышающее резьбовое кольцо-адаптер,предназначено для установки кольцевых вспышек FE серии DMAF20 на объективы с диаметром под светофильтр 72 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 72-77 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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