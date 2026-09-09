Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
адаптер
Диаметр резьбы кольца
130 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro
Крепление работает только для Godox AD400Pro, вы можете использовать его для всех аксессуаров крепления Elinchrom, легко настроить и носить с собой.
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Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
адаптер
Диаметр резьбы кольца
130 мм
Страна производитель
Китай
Крепление работает только для Godox AD400Pro, вы можете использовать его для всех аксессуаров крепления Elinchrom, легко настроить и носить с собой.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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