Отражатель Falcon Eyes CFR-32G HL 82см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231332
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х15
Вес, г.
500
Описание товара Отражатель Falcon Eyes CFR-32G HL 82см
Односторонний круглый отражатель, цвет – золотистый. Диаметр 82 см, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.
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Односторонний круглый отражатель, цвет – золотистый. Диаметр 82 см, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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