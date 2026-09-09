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Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный

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Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231282
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х14х14
Вес, кг.
3.2

Описание товара Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью. Отражатели легки и удобны в сборке, устойчивы к износу. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. В зависимости от размера, отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1. Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2. Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3. Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.

Отзывы о товаре Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью. Отражатели легки и удобны в сборке, устойчивы к износу. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. В зависимости от размера, отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1. Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2. Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3. Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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