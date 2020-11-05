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Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный

Артикул: 231249
  • Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 1
  • Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 2
  • Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 3
  • Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 4
Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 1
Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 2
Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 3
Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - фото 4
24 350 руб. 
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+ 563 КэтКоинов
Артикул: 231249
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараПодъемник фона
Вес, кг16,4
Подъёмник фона моторизированный предназначен для дистанционного поднятия/опускания фотофона с помощью проводного или беспроводного пульта дистанционного управления (входят в комплект). Смена фона теперь занимает считанные секунды. Подъёмник состоит из приводной части с электромоторами и проводным пультом управления, ответной части подъёмника и шести валов длиной 3.22 м. Корпуса приводной и ответной частей сделаны из стали. На обоих корпусах есть крепёжные отверстия. Установить подъёмник возможно как на стену, так и на потолок. Посадочные места для валов оснащены подшипниками и винтовыми фиксаторами. Фоны шириной до 3 м наматываются на валы подъёмника. Питание подъёмника осуществляется от сети переменного тока. Длина кабеля питания около 270 см. На приводной части находится блок управления со светодиодной индикацией работы подъёмника. Проводной пульт оснащён 6 кнопками управления каждым валом. Дополнительно на нём есть выключатель питания всего подъёмника в целом. Длина кабеля проводного пульта — около 210 см. Беспроводной радио-пульт снабжён антенной для увеличения дальности, кнопками для поднятия/опускания фонов. Пульт работает от двух 12 В батареек типа 23А. Дальность эффективной работы до 50 м. В комплекте подъёмника предусмотрено 6 валов. Вал представляет собой алюминиевую трубу диаметром 47 мм. Один конец вала (без отверстия для фиксатора) свободно заводится в отверстие ответной части подъёмника. Второй конец (с отверстием для фиксатора) заводится в муфту приводной части и фиксируется болтом с гайкой от проворачивания. Заменить или установить фон можно перемотав фон со втулки на вал, закрепив край фона на валу скотчем. Либо надеть фон вместе со его втулкой на вал, скомпенсировав разницу диаметров вала и втулки подручными эластичными материалами (резина, плотный поролон, пенопласт и т д.). Благодаря таким вставкам между валом и рулоном последний не будет проворачиваться на валу .Так как внутренние диаметры рулонов не стандартизированы, иного способа , кроме как использовать противоскользящие , компенсирующие разницу диаметров вала и внутреннего диаметра , самостоятельно изготовленные распорки нет.


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Подъемник фона Falcon Eyes B-6M моторизованный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 24350 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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