Софтбокс Godox SB-FW30120 с сотами

Софтбокс Godox SB-FW6060 (30 х 120 см) складной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW30120 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.