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Характеристики
Тип товара
Штанга
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230841
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Описание товара Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR
Наклонная штанга Falcon Eyes Hangman 310 BR способна увеличить функциональные возможности любого классического фотоштатива. Входящий в комплект наклонный кронштейн позволяет изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0? до 180?), так и в горизонтальной плоскости (на 360?), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами. Штанга устанавливается на основание штатива или на площадку для штативной головки с винтом 3/8. Площадка для крепления штативной головки (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4-3/8. Также штанга может использоваться как удлинитель центральной колонны (диаметр штанги 28 мм), для этого на противоположном ее конце находится резьбовое отверстие диаметром 3/8. Прецизионно исполненная безлюфтовая конструкция с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования надежно зафиксирует камеру в любом из выбранных положений. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.
Наклонная штанга Falcon Eyes Hangman 310 BR способна увеличить функциональные возможности любого классического фотоштатива. Входящий в комплект наклонный кронштейн позволяет изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0? до 180?), так и в горизонтальной плоскости (на 360?), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами. Штанга устанавливается на основание штатива или на площадку для штативной головки с винтом 3/8. Площадка для крепления штативной головки (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4-3/8. Также штанга может использоваться как удлинитель центральной колонны (диаметр штанги 28 мм), для этого на противоположном ее конце находится резьбовое отверстие диаметром 3/8. Прецизионно исполненная безлюфтовая конструкция с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования надежно зафиксирует камеру в любом из выбранных положений. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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