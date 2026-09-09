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Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR

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Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 1
Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 2
Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 1
  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 2
  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230841
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х9
Вес, г.
600

Описание товара Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR

Наклонная штанга Falcon Eyes Hangman 310 BR способна увеличить функциональные возможности любого классического фотоштатива. Входящий в комплект наклонный кронштейн позволяет изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0? до 180?), так и в горизонтальной плоскости (на 360?), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами. Штанга устанавливается на основание штатива или на площадку для штативной головки с винтом 3/8. Площадка для крепления штативной головки (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4-3/8. Также штанга может использоваться как удлинитель центральной колонны (диаметр штанги 28 мм), для этого на противоположном ее конце находится резьбовое отверстие диаметром 3/8. Прецизионно исполненная безлюфтовая конструкция с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования надежно зафиксирует камеру в любом из выбранных положений. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.

Отзывы о товаре Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонная штанга Falcon Eyes Hangman 310 BR способна увеличить функциональные возможности любого классического фотоштатива. Входящий в комплект наклонный кронштейн позволяет изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0? до 180?), так и в горизонтальной плоскости (на 360?), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами. Штанга устанавливается на основание штатива или на площадку для штативной головки с винтом 3/8. Площадка для крепления штативной головки (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4-3/8. Также штанга может использоваться как удлинитель центральной колонны (диаметр штанги 28 мм), для этого на противоположном ее конце находится резьбовое отверстие диаметром 3/8. Прецизионно исполненная безлюфтовая конструкция с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования надежно зафиксирует камеру в любом из выбранных положений. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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