Top.Mail.Ru
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Falcon Eyes EasyPod 135

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 1
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 2
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 3
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 4
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 5
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 6
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 7
Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
133
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 130 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
133
Длина в сложенном состоянии, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, г.
900

Описание товара Штатив Falcon Eyes EasyPod 135

Falcon Eyes EasyPod 135 — штатив с несменной 3D-головкой и выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением с резьбой 1/4 и весом до 2 кг. Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см. Штатив очень компактен в сложенном виде благодаря ногам из 3 секций. Секции фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes EasyPod 135




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
133
Длина в сложенном состоянии, см
49
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes EasyPod 135 — штатив с несменной 3D-головкой и выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением с резьбой 1/4 и весом до 2 кг. Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см. Штатив очень компактен в сложенном виде благодаря ногам из 3 секций. Секции фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...