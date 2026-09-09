Шторки GreenBean Ultra-BD 576
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторка фото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230787
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шторка фото
Высота, см
123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х3
Вес, г.
400
Описание товара Шторки GreenBean Ultra-BD 576
Cистема установки фона, состоящая из двух штативных телескопических стоек и перекладины для подвешивания фона 3x6м. Максимальная высота вертикальных стоек – 2.85 м Состоят из трёх секций,нижняя секция с раскладными ногами, стойка телескопическая с фиксаторами Горизонтальная стойка состоит из четырёх отдельных секций, собирается и разбирается руками. Максимальная ширина также 2.85 м. В комплекте- чехол.
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Cистема установки фона, состоящая из двух штативных телескопических стоек и перекладины для подвешивания фона 3x6м. Максимальная высота вертикальных стоек – 2.85 м Состоят из трёх секций,нижняя секция с раскладными ногами, стойка телескопическая с фиксаторами Горизонтальная стойка состоит из четырёх отдельных секций, собирается и разбирается руками. Максимальная ширина также 2.85 м. В комплекте- чехол.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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